قافلة الوديان الـ15 تنظم فعاليات متنوعة في المنبطح بشمال سيناء

نظم قطاع الثقافة في شمال سيناء معرض كتاب واكتشاف مواهب وتكريم رموز سيناء بقرية المنبطح في مركز الحسنة بوسط سيناء، من خلال قافلة الوديان الثقافية رقم 15.

وقال محمد نبيل، رئيس قطاع إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن أهالي القرية استقبلوا فقرات القافلة الثقافية الخامسة عشر منذ بدء مشروع قوافل الوديان الثقافية بسيناء التي ينظمها من خلال فرعي ثقافة شمال وجنوب سيناء لتغطي كافة مراكز ومدن وقرى ووديان سيناء على مدار عام 2022، وبدعم كبير من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وتعتمد هذه القوافل على اكتشاف المواهب بين أبناء سيناء في مجالات الشعر النبطي والحكي والسرد والغناء والعزف الموسيقى.

وأشاد محمود حنفي، مسئول القافلة والمشرف عليها، باستقبال أهالي قرى الحسنة واهتمامهم بنشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الثقافية بها.

ورحب الشيخ بلال سويلم بلال بالحضور وبالقيادات التنفيذية والشعبية، وأشاد بالعمل الثقافي المميز بشمال سيناء، وأشاد باهل قرية المنبطح بدورهم السابق في العهود السابقة ضد الاحتلال ودور شبابنا اليوم مع القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن أرض سيناء.