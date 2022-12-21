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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان "ضرب نار كثيف بقرية عنك بأسيوط".

وبفحص فيديو تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية عنك بدائرة المركز "بدون حدوث إصابات أو وفيات".

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 7 أشخاص، وطرف ثانى 3 أشخاص جميعهم مقيمين بذات القرية، بسبب قيام شخص من الطرف الأول بقيادة دراجة نارية بسرعة زائدة حال قيام الطرف الثانى بعمل مطب صناعى أمام منزلهم فقام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب وعلى إثر ذلك قام بإحضار باقى أفراد الطرف الأول وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم "4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 4 فرد محلية، طلقات نارية مختلفة الأعيرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.