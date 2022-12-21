المغرب تتوصل إلى اتفاق لشراء الكهرباء من أكبر محطة طاقة شمسية لديها

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بن علي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق لشراء الكهرباء التي تنتجها أكبر محطة طاقة شمسية يتم إقامتها حاليا في المغرب، مضيفة أن الاتفاق يمهد الطريق أمام اتمام المشروع الذي يصل إنتاجه إلى 800 ميجاوات.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن شركتي "إي.دي.إف رينوفابلز" الفرنسية ومصدر الإماراتية فازتا في عام 2019 بعقد لإقامة اكبر محطة طاقة شمسية في المغرب باستثمارات تبلغ 743 مليون دولار.



وتأخر تنفيذ المشروع بسبب عدم قدرة المطورين على إيجاد مشتر لإنتاج المحطة من الكهرباء، في حين لم تكشف بن علي عن أسماء الموقعين على اتفاق شراء الإنتاج ولا شروطه.