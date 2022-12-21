قائد قوة دفاع البحرين يشيد بالتعاون العسكري مع المملكة المتحدة

أشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بالتعاون الثنائي القائم بين بلاده والمملكة المتحدة في شتى المجالات العسكرية ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون الدفاعي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، وزير القوات المسلحة بالمملكة المتحدة جيمس هيبي والوفد المرافق له، حيث أشاد الشيخ خليفة بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة في مختلف الأصعدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تمنياته باستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين بما يصب في صالح تطوير وتعزيز التعاون العسكري الثنائي، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات لدعم وتنمية أواصر علاقات الصداقة وتوسيع مجالاتها بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.