أعلنت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على فيسبوك، أن برنامج "سينما خيري بشارة" سينطلق 5 يناير المقبل، والذي يتم الاحتفاء فيه بالمخرج الكبير خيري بشارة.

مثلت أفلام خيري بشارة علامات في سينما الواقعية الجديدة المصرية خلال فترة السبعينات والثمانينات، والتي لا زالت تؤثر في السينما المصرية المعاصرة والعديد من مخرجي السينما من الشباب.

يعرض البرنامج مجموعة من أهم أعمال المخرج، تم ترميم بعضها مؤخراً من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالإضافة إلى ثلاث أفلام وثائقية تم ترميمها من المركز القومي للسينما.

يعد البرنامج فرصة لإعادة إكتشاف أعمال خيري بشارة بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثيرا ما يوصف بالمتمرد.