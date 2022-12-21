وزير الشؤون الإسلامية السعودي ينتقد الخطوط الجوية الوطنية

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انتقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الخطوط الجوية السعودية، بعد تأخر رحلته إلى جاكرتا عن موعد الإقلاع.

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن مسار الرحلة "عجيب غريب".

وأفاد الوزير في تدوينة عبر "تويتر": "حجزت على الخطوط السعودية للسفر إلى جاكرتا ومسار الرحلة عجيب غريب الرياض جدة جاكرتا، ثم تتأخر الرحلة ساعتين عن موعد الإقلاع في جدة".

وأضاف "وعند صعود الطائرة تفاجأنا أننا سنذهب إلى ماليزيا كولالمبور ولم يكن ذلك في جدول الرحلة عند الحجز ثم جاكرتا".

واختتم التغريدة قائلا: "من المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين".

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن شركة الطيران السعودية عقبت على تغريدة الوزير بقولها: "ضيفنا العزيز د. عبد اللطيف، يؤسفنا انزعاجك وتعرضك لوضع غير مريح، نأمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظاتك عبر نموذج الملاحظات، ويرجى تزويدنا برقم الشكوى عبر الخاص لنتمكن من متابعتها. شكرا لتواصلك"