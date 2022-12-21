النقد الدولي يوافق لكينيا على صرف الدفعة الأولى من قرض بقيمة 447 مليون دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم أولى دفعات قرض لكينيا بقيمة 1ر55 مليار شلن (39ر447 مليون دولار أمريكي) لدعم الموازنة العامة لكينيا.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق فقد تمت الموافقة بموجب توصية من لجنة المتابعة والمراجعة في جلستها الرابعة مع الحكومة الكينية وبموجبها ستحصل كينيا على قروض إجماليها 34ر2 مليار دولار أمريكي /288 مليار شلن/ على أقساط لمدة 38 شهرا عبر آلية الإقراض التابعة للصندوق وآلية الاستدامة وذلك وفق ترتيبات متفق عليها مع الحكومة الكينية.

يشار إلى أن كينيا لجأت إلى الاقتراض من الصندوق منذ إبريل من العام الماضي نتيجة الهزة الاقتصادية التي أصابتها بسبب جائحة كورونا وما استببعها من إغلاقات أضرت بحركة السياحة والسفر إلى كينيا والتي تشكل المورد الرئيس للعملات الصعبة، وبرغم ذلك يرى خبراء الصندوق أن الاقتصاد الكيني من المقدر له أن ينمو بنسبة 3ر5 في المائة بنهاية العام الجاري.