ميلنر: ميسي وصفني بالحمار لكنه الأفضل في تاريخ كرة القدم

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كشف جيمس ميلنر لاعب ليفربول المخضرم عن تفاصيل خلافه مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان خلال مواجهته منذ ثلاث سنوات في دوري أبطال أوروبا.

وكان ميلنر وميسي تواجها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال العام الذي استطاع فيه ليفربول أن يقصي برشلونة من البطولة ويتوج بدوري الأبطال على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين.

ورغم فوز برشلونة في ذهاب دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة إلا أن ليفربول عاد في مباراة الإياب وحقق واحدة من أعظم العودات في تاريخ كرة القدم بالفوز برباعية نظيفة على ملعب أنفيلد.

وقال ميلنر حول غضب ميسي منه بعد تدخله القوي عليه في تصريحات نقلتها " ليفربول إيكو " البريطانية :" من الواضح أن ميسي مذهل وبالنسبة لي الأفضل على الإطلاق".

وأضاف: "هؤلاء اللاعبين مثل ميسي يتمتعون بطريقة خاصة وعندما تمنح لهم كثير من الاحترام فإنهم يديرون المباراة" .

وواصل:"أحيانا يجب عليك أن تحاول إيقاف خطورتهم، لقد كان يرد باللغة الإسبانية قليلاً ومن الواضح أنه دعاني بكلمة حمار ولها معنى آخر أيضاً يتعلق اللاعبين ".

واختتم :"كنا ندخل النفق وغضب ميسي بين الشوطين، وقتها كان بإمكانه قول ما يريد لأننا قلبنا المباراة عليهم في الإياب وتأهلنا ".