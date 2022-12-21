طارق إمام: أشعر بسعادة حينما يهتم القارئ بالتعرف على تجربتي كاملة

نظمت دار الشروق حفل إطلاق وتوقيع الطبعات الجديدة من روايات طارق إمام، بمبنى قنصلية بوسط البلد، أدار الاحتفالية الكاتب سيد محمود، وبذلك بحضور أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق وعدد من الكتّاب والصحفيين.

استهل الروائي طارق إمام حديثه، قائلا، "سعيد جدا اليوم بأنني أجلس وبجواري شعار "لوجو" أهم وأكبر دار للنشر، منذ صغري وأكبر أحلامي أن أكون من كتاب هذه الدار، معتبرا أن أكبر جائزة حصل عليها هو أنه أصبح من كتاب دار الشروق".

وأضاف إمام: نعاني في مصر أن نجاحاتنا جزئية، والعمل وفق مشروع فكرة دائما غائبة، ليشير إلى أن دار الشروق تعاقدت معه قبل ترشحه للقائمة القصيرة للبوكر بوكر، وأن المشروع شمل التسويق و السوشيال ميديا، والمشاركة بالمعارض داخل وخارج مصر وجانب فني لأغلفة الأعمال المميزة.

"عام كامل قمنا فيه بالعمل على هذا المشروع"، بهذه الكلمات عبر إمام عن سعادته بإعادة طباعة أعماله، وواصل "قمت بمراجعة الأعمال وهذا مهم لأننا نفتقده في الثقافة العربية ان نراجع ما فعلنا، حاولت إعادة انظر إلى أعمالي مرة أخرى ولذلك أنا أرى ان المشروع لم يقتصر فقط على إعادة النشر".

أضاف إمام أن الروايات الأربع التي اهتمت دار الشروق بإعادة طباعتهم تكمن ورائهم العديد من المعاني الهامة بالنسبة لي، أولهم أنني أشعر حيالهم بأنهم يفسروا تجربتي في الكتابة، ويثيروا داخلي العديد من التساؤلات حيالهم، وليس ذلك وحسب، وإنما فتحوا بداخلي آفاق جديدة عما سأصبح بصدد الكتابة المستقبلية عنه، أنظر لهم فأسأل نفسي عما سيحدث مستقبلا وما سوف أشرع في كتابته.

وأوضح بعدها، أن جزءا من جمال الكتابة أن تظل سرا لفترة معينة، قبل أن تعلن عن نفسها للقارئ في الوقت المناسب، قائلا: في مراحل إعداد أعمالي أفضل أن أظل في حالة من الحفاظ على سرية ما أكتبه من النصوص، أظل بداخل مايشبه "غرفة التحنيط"، عاكفا على النص ومحافظا على شغفي في إعداده وكتابته لحين الانتهاء منه والإعلان النهائي عنه.

استطرد: شعرت بحالة من السعادة الشديدة حينما وجدت اهتماما من القراء بشراء الـ 4 كتب كاملة التي أعادت الشروق طباعتها، تملكني حيال الأمر شعورا بأن هناك اهتمام حقيقي من القارئ بالتعرف على تجربتي الكاملة ككاتب، وليس قصرا للاهتمام على شراء كتاب أو عمل بمفرده.

أشار إمام إلى أنه عند مطالعة القارئ للأربعة أعمال فإنه سيمكنه بسهولة التعرف على الخط الاساسي والسمات الاساسية لكتاباتي وشخصيتي ككاتب، دون أن يفتقد وجود تنويعات في الأحداث والحبكات تتيح للقارئ خيارات وتفضيلات عديدة.

فيما قال الروائي طارق إمام، إنه لم يلتق مصمم الأغلفة هاني صالح حتى هذه اللحظة، موضحا أنه كان يتابع تصميماته في كتب الأطفال على وجه الخصوص.، مؤكدا على اعجابه بأعمال هاني صالح، ومن حسن الحظ أنه هو من صمم الأغلفة الخاصة بأعماله مع دار الشروق.

اختتم بأن صالح، محكوم بنسق فني مميز، وأنه أصبح نادر أن تجد فنان غلاف يقرأ الرواية كاملة ليرسم الغلاف ولم يقرأ ملخصات فقط ، خاصة أن المهمة الصعبة التي واجهته، هي أن الروايات بالفعل كان لها أغلفة قديمة فكان أمامه مهمة مضاعفة.

كانت قد أصدرت دار الشروق طبعات جديدة لأربع من روايات طارق إمام: "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس - هدوء القتلة - الأرملة تكتب الخطابات سرا - ضريح أبي".