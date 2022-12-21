كأس العالم 2022: إلغاء جولة الاحتفال في عاصمة الأرجنتين بالفوز بسبب المشجعين المتحمسين

وحسب التقديرات المحلية، فإن عدد المشجعين الذي خرجوا للشوارع لاستقبال المنتخب الأرجنتيني، في العاصمة تعدى 4 ملايين شخص.

ومع وصول طائرة المنتخب إلى المطار في الساعات الأولى من الثلاثاء، غادر اللاعبون مقر التدريبات الخاص باتحاد كرة القدم الوطني نحو قلب العاصمة، في رحلة طولها نحو 33 كيلومترا.

وكان من المفترض أن تستمر الجولة حتى تمثال أوبليسك أحد معالم العاصمة، حيث احتشد مئات الآلاف من المشجعين وسط أجواء احتفالية، في انتظار المنتخب.

لكن الشرطة رفضت استمرار الجولة حتى ساحة بلازا دي لا ريبوبليكا، التي يقع فيها التمثال، بعدما تحولت الاحتفالات إلى فوضى.

وغرد تشيكي تابيا، رئيس اتحاد كرة القدم على تويتر، قائلا "أعتذر لكم آلاف المرات بالنيابة عن كل اللاعبين الأبطال. يا له من عار".

وبينما كان أغلب المشجعين يرتدون قمصان المنتخب البيضاء والزرقاء، تحولت الساحة إلى ما يشبه البحر، في انتظار وصول اللاعبين.

وكانت هناك لافتات عدة تحمل صور النجم ليونيل ميسي، والنجم الراحل دييغو مارادونا، قائد المنتخب الفائز بآخر لقب للبلاد في كأس العالم عام 1986، والتي جرت في المكسيك، والذي يعتبر واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وبمجرد انطلاق الموكب، قام مئات المشجعين بملاحقته سواء ركضا، أو باستخدام الدراجات النارية في طريقه نحو قلب المدينة.

ويقول كاتياس غوميز، أحد المشجعين والذي يبلغ من العمر 25 عاما "لقد كان الأمر جنونيا. إنه أفضل شيء على الإطلاق في الحياة".

ويضيف "إنها سعادة غامرة أن ترى كل هؤلاء الناس منتشين، ويحتفلون معا، وهم يتعانقون، ويتبادلون الأحضان، كلنا شخص واحد اليوم".

أما ميسي، لاعب باريس سان جيرمان وقائد المنتخب والذي ساهم بشكل كبير في فوزه باللقب، فقد كان يجلس بهدوء وسط مجموعة من زملائه على سطح الحافلة.