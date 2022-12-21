منح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي جو بايدن ميدالية أوكرانية.

وأكد بايدن، خلال اجتماع عقده مع نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تدعم رغبة أوكرانيا في تحقيق سلام عادل، ذاكرا أن الأمريكيين يقفون بفخر مع الشعب الأوكراني، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووصل الرئيس الأوكراني، إلى واشنطن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكي وإلقاء خطاب في الكونجرس.

وقبيل وصول زيلينسكي بدقائق، أعلنت واشنطن، عن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، في صفقة بلغت قيمتها 1.85 مليار دولار.