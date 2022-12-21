مسؤول أممي: أي صراع متجدد بين أرمينيا وأذربيجان يؤثر على جنوب القوقاز وخارجها

أكد الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام ميروسلاف جينكا، أن أي صراع متجدد لن يؤثر على شعبي أرمينيا وأذربيجان وحسب، بل من المحتمل أيضا أن يؤثر على منطقة جنوب القوقاز الأوسع وخارجها، مشددا على أن المجتمع الدولي "يجب ألا يدع هذا يحدث".

جاء ذلك خلال إحاطة ميروسلاف جينكا، في جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في جنوب القوقاز، وتحديدا الوضع بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال جينكا إنه "منذ آخر إحاطة له في 15 سبتمبر الماضي، ظل الوضع هشا في ظل تبادل الجانبين بانتظام الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار ومع ذلك، قال الأمين العام المساعد إنه على الرغم من هذه الحوادث المتفرقة، فقد ظهر بصيص أمل بإحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الجارية في أعقاب تجدد أعمال العنف في منتصف سبتمبر، مضيفا أن مكتبه شهد عدة مبادرات دبلوماسية رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة".

وأشاد المسؤول الأممي بجميع المشاركات المستمرة وجهود الوساطة وشجع على التنسيق الوثيق لضمان أقصى قدر من الفعالية.. مضيفا "ستواصل الأمم المتحدة البقاء على اتصال وثيق مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة والأطراف المعنية، وهي على استعداد لدعم جهود السلام الجارية، حسب الحاجة".

وتابع الأمين العام المساعد، أنه على الرغم من هذه المشاركات الدبلوماسية الواعدة، فإن التوترات، سواء على الحدود الأرمينية الأذرية أو حول المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية، لم تهدأ كما هو مأمول، في ظل الإبلاغ عن حوادث مختلفة، ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة غير الموجودة في ممر لاتشين، ولا في المناطق الخاضعة لولاية قوات حفظ السلام الروسية، وليست في وضع يمكّنها من التحقق من هذه الادعاءات والمزاعم المختلفة أو تأكيدها.

وأكد جينكا أنه "من الضروري السماح للسكان، ولا سيما المحتاجين، بالسفر بحرية والحصول على الخدمات الأساسية ونرحب في هذا الصدد بالتزام قوات حفظ السلام الروسية بتسهيل وضمان المرور الآمن عبر الممر".

كما سلط الأمين العام المساعد الضوء على أنه يجب على الأطراف التقيد بالتزامها بالتنفيذ الكامل للبيان الثلاثي بشأن وقف إطلاق النار الصادر في 9 نوفمبر 2020 والبيانات والالتزامات المتفق عليها اللاحقة ومضاعفة جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة عن طريق التفاوض، قبل فوات الأوان.