عمرو موسى: مجلس الأمن فاشل بسبب قلة عدد أعضائه وحق النقض

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن سوء استخدام حق النقض "الفيتو" وعدد أعضاء مجلس الأمن سبب فشل المجلس.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن وجود 15 دولة تمثل العالم الذي يضم نحو 200 دولة أمر لا يستقيم، مؤكدا أن الحديث عن ضرورة إصلاح مجلس الأمن يتكرر كثيرا.

وأشار إلى أن مجلس الأمن أصبح مشلولا، لا سيما بعدما أصبحت إحدى الدول دائمة العضوية جزءا من مشكلة معقدة، في إشارة إلى روسيا التي تشن حربا على أوكرانيا.

ولفت إلى أن دولة واحدة لا يمكنها أن تتصرف منفردة تجاه الاقتصادات الضخمة مثل الأمريكي والصيني والهندي والياباني، مؤكدا ضرورة التحرك ضمن مجموعة تحافظ على مصالح دول العالم الثالث.

وشدد على أن التنافس يحمل طابعا اقتصاديا بين قوى عظمى لديها قدرات هائلة على كل المستويات، مؤكدا أهمية إعادة التصرف تجاه أطراف تجيد حسن التصرف.