وزير العدل: العفو الرئاسي يصدر في قضايا صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن العفو الرئاسي يصدر في قضايا صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية .

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدستور والقانون يمنحان رئيس الجمهورية حق العفو، مؤكدا أنه لا يجوز أن يصدر عفو رئاسي عن متهمين في قضية منظورة سواء أمام النيابة أو المحكمة.

وأشار إلى أن هناك ضوابط تحكم هذه المسألة، لا سيما القضايا المتعلقة بالعنف والقتل والإرهاب، وهي قضايا لا عفو بشأنها.

ولفت إلى أن أحدا لا يمكنه توجيه النيابة أو المحكمة للإفراج عن متهم في قضية ما، لكن القرار مخول عليها