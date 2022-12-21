الفلبين: قلقون إزاء بدء بكين استعادة العديد من الأراضي غير المأهولة في بحر الصين الجنوبي

أعربت الفلبين عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن (بكين) بدأت في استعادة العديد من الأراضي غير المأهولة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية، حسبما أوردت قناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية: "إننا نشعر بقلق بالغ لأن مثل هذه الأنشطة تتعارض مع إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي المتعلق بضبط النفس وقرار التحكيم لعام 2016".

وتأتي هذه التطورات عقب مرور إسبوع على إعراب وزارة الدفاع الفلبينية أيضا عن قلقها البالغ إزاء ما تردد عن حشد السفن الصينية في "إيروكوا ريف" و"سابينا شول" والتي تعتبرهما مانيلا جزءا من أراضيها.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع خوسيه فوستينو، إن توجيهات الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى الوزارة واضحة وهي "لن نتخلى عن بوصة مربعة واحدة من الأراضي الفلبينية".