رابطة لمتزلجي الأمواج السود تجعل أمواج نيويورك أكثر شمولا

أسس لو هاريس رابطة المتزلجين على الماء السود في إيست كوست في عام 2016، في محاولة منه لمساعدة الأطفال السود بالأخص على شغل أوقاتهم.

جاء ذلك بعد القراءة عن حادث قام فيه طفل أسود /13 عاما/ بإشعال النار في مرتبة بكوني أيلاند وهي ضاحية شاطئية في بروكلين، مما أدى إلى مقتل شرطي، وقال الطفل إنه فعل ذلك بدافع الملل.

وكان هاريس، قد لاحظ أن ركوب الأمواج ليس منتشرا بين السود الذين لا تتاح لهم فرصة تعلم مثل هذه الرياضات الباهظة على عكس هاريس الذي نشأ في عائلة ثرية من السود في ضاحية لونج أيلاند بنيويورك.

ثم انتقل هاريس الذي يبلغ خمسين عاما، إلى روكاوايز، وهي شبه جزيرة تقع عند الحافة الجنوبية لضاحية كوينز بمدينة نيويورك.

وتعرض هاريس لصيحات محبطة، فمن آن لآخر عندما يكون عائدا بعد قضاء يوم في ركوب الأمواج، كان يسمع صيحات تقول له: "السود لا يركبون الأمواج"، وغالبا ما تأتي هذه الصيحات من قبل الشباب الأسود صغير السن.

وأتاح هاريس دورات تدريبية للصغار في ضاحية روكاوايز بالمجان، ويقول: "أ

اردت أن أشغل أوقات الأطفال في أداء أشياء نافعة".

وفي نفس الوقت تقريبا علم هاريس أن هناك رابطة تضم المتزلجين على الماء السود، في منطقة وست كوست فقام بتأسيس رابطة مماثلة خاصة به، وأسماها رابطة المتزلجين على الماء السود في إيست كوست.

ويشير هاريس إلى أنه منذ ذلك الحين، قام بتعليم أكثر من 200 طفل، من مختلف أنحاء مدينة نيويورك والمناطق المجاورة لها، طريقة ركوب الأمواج.

وعمل هاريس لفترة من الوقت حارسا بدوام جزئي، في منطقة آبر إيست سايد الثرية بمانهاتن.

وذاع صيت أنشطة هاريس، وكتبت عنه صحيفة نيويورك تايمز أنه "أعاد اختراع ركوب الأمواج"، بينما كتبت مجلة "فايس" عنه إنه "جعل أمواج نيويورك أكثر شمولا".

ويرى هاريس، بنفسه أن التغير الذي حدث تحقق على صفحة المياه، حيث أصبح هناك مزيد من السود، يمارسون رياضة ركوب الأمواج بشكل ملحوظ.