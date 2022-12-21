بروكسل تمنح برلين 155 مليون يورو لتوسيع خطوط سكك حديدية لأغراض عسكرية

من المنتظر أن تحصل ألمانيا على حوالي 155 مليون يورو من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتمويل توسيع خطوط سكك حديدية للاستخدام العسكري.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الأربعاء، إن هذه الأموال مخصصة لأغراض تشمل تقوية الجسور ومحطات مناولة البضائع الجديدة.

وأضافت المفوضية أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تحسين خطوط الشحن مع أوكرانيا التي لم تعد قادرة على تصريف تجارتها عبر موانئها الكبيرة على البحر الأسود بسبب الحرب التي تشنها روسيا عليها.

وأفادت بأن هناك 16 دولة عضو أخرى غير ألمانيا ستحصل على تمويلات جديدة لتوسيع البنية التحتية للنقل التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضا، وقدرت المفوضية إجمالي قيمة هذه التمويلات بـ616 مليون يورو.