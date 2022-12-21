قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن المغرب يحترم حقوق الدول السيادية في ما يتعلق بمنح التأشيرات من عدمه.

ورفض بوريطة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن تكون التأشيرة أداة للابتزاز أو الإهانة.

وشدد على أنه إذا كان إعطاء التأشيرة حقا سياديا فإن التعامل مع طلبات منحها أو التقدم للحصول عليها، يجب أن يكون مبنيا على الاحترام المتبادل بين الدول ومواطنيها.

ورفض التعليق على الموضوع باعتباره يدخل ضمن نطاق "القرارات السيادية".

وأوضح بوريطة ردا على سؤال حول صعوبة حصول المغاربة على تأشيرة "شينغن"، أن المغرب يعتبر إعطاء التأشيرة حقا سياديا وجب احترامه، لكننا نتابع ونسجل".

وتابع قائلا: "المغرب إذا كان يفرض التأشيرة على مواطني أكثر من 130 دولة فإن جواز السفر المغربي يخضع لتأشيرة دخول أزيد من 140 دولة".

كما أقر وزير الخارجية بمعاناة المواطنين المغاربة سواء المقيمين بالمغرب أو خارجه، على الحصول على تأشيرات عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت شروطا اعتباطية من قبيل فرض التجمع العائلي، أو حصر النسب المئوية لعدد المسموح لهم بنيل التأشيرة.