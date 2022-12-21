 العراق والكويت يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك - بوابة الشروق
الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

العراق والكويت يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك

الكويت - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 9:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 9:50 ص
أكد مدير الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية اللواء مجبل الرشيدي، عمق العلاقات والروابط بين بلاده والعراق وإمكانية تعزيز العمل والتعاون الأمني بينهما؛ بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والمنطقة بالكامل، مشددا على أن أمن المنطقة "أمن مشترك".

وبحث الرشيدي - خلال زيارته إلى مقر قيادة الشرطة الاتحادية العراقية ببغداد مع وفد أمني كويتي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء مع قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق صالح العامري، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين .

وأطلع الفريق صالح العامري، الوفد الكويتي على جهود قوات الشرطة الاتحادية العراقية على الأصعدة الأمنية والإنسانية والخدمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك