العراق والكويت يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك

أكد مدير الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية اللواء مجبل الرشيدي، عمق العلاقات والروابط بين بلاده والعراق وإمكانية تعزيز العمل والتعاون الأمني بينهما؛ بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والمنطقة بالكامل، مشددا على أن أمن المنطقة "أمن مشترك".



وبحث الرشيدي - خلال زيارته إلى مقر قيادة الشرطة الاتحادية العراقية ببغداد مع وفد أمني كويتي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء مع قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق صالح العامري، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين .



وأطلع الفريق صالح العامري، الوفد الكويتي على جهود قوات الشرطة الاتحادية العراقية على الأصعدة الأمنية والإنسانية والخدمية.