وزير الطاقة السعودي: تجمع أوبك بلس سيواصل التحرك بشكل استباقي

قال وزير الطاقة السعودي، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في تجمع أوبك بلس ليس لديها أي خيار سوى مواصلة التحرك الاستباقي للمحافظة على استقرار سوق النفط في ظل حالة الغموض التي تحيط بالسوق.

ونقلت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي القول، إن "السوق تتعرض لبعض الصدمات الحادة ولولا النهج الاستباقي والخطوات الاستباقية التي تبناها تجمع أوبك بلس فإن هذه الصدمات كانت ستسبب اضطراب في أسواق النفط".

وأشارت بلومبرج إلى أن سوق النفط العالمية شهدت خلال العام الحالي تذبذبات حادة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية متجاوزة سقف 100 دولار للبرميل. ودعا قادة العديد من الدول الصناعية الدول المنتجة للنفط لاتخاذ خطوات بهدف تخفيض الأسعار في ذلك الوقت.

وبعد ذلك تراجعت أسعار الخام إلى الدرجة التي دفعت تجمع أوبك بلس في أكتوبر الماضي لاتخاذ قرار بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر الماضي، في ظل توقعات بظهور فائض في أسواق النفط العالمية خلال الربع الأخير من العام الحالي وأوائل العام المقبل.

وقال بن سلمان "نحن نترك السياسة بعيدا عن عملية صناعة القرار وتقييم حالة السوق وتوقعاتها ونركز فقط على أسس السوق" عند اتخاذ القرار بشأن مستويات إنتاج أوبك بلس.