البنكان الأردني الكويتي والأوروبي للاستثمار يدعمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بعمان

أعلن البنك الأردني الكويتي، بالشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار، حصوله على قرض ثاني بقيمة 63 مليون دولار، بهدف دعم وتوسعة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى التمويل لرواد الأعمال، حيث يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة والمؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة في جميع أنحاء المملكة.

ويعد هذا هو القرض الثاني من البنك الأوروبي للاستثمار للبنك الأردني الكويتي، وهو قرض أوسع نطاقًا وافق عليه البنك الأوروبي للاستثمار في شهر مايو 2022 بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية للقطاع الخاص الأردني، وهو جزء من برنامج قروض بقيمة 350 مليون يورو.

وأكد البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها نائبة رئيس البنك الأوروبي للإستثمار جيلسومينا فيجليوت، استمرار دعمه لاستثمارات القطاع الخاص في الأردن.

وقال هيثم البطيخي، المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي: الهدف من هذا التعاون المستمر مع البنك الأوروبي هو دعم الاستثمار التجاري الأردني والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل للقطاعات الرئيسية في الأردن وتعزيز الشمول المالي من خلال تعزيز آفاق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، على الرغم من وجود بعض التحديات والعقبات الاقتصادية، ومنها ارتفاع أسعار الفائدة التي واجهها الأردن مؤخرًا ، فقد تمكنا نحن كبنك اردني كويتي من تقديم أسعار فائدة تنافسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا القرض الممنوح.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: يسر بنك الأوروبي للاستثمار أن يقدم قرضًا تمويليًا جديدًا بقيمة 63 مليون دولار أمريكي لدعم الشركات الأردنية التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية والتضخم إضافةً إلى التحديات الناجمة عن جائحة كورونا COVID-19، حيث يوضح التعاون الجديد مع البنك الأردني الكويتي أهمية تمكين الشركاء الأردنيين والأوروبيين، ودعم الأعمال التجارية الأردنية، والذي سيمكنهم من خلق فرص أعمال جديدة وتوسيع نشاطهم التجاري.

وأوضحت ماريا هادجيثودوسيو، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم القطاع الخاص في الأردن. موضحة أن هذا الدعم المقدم من البنك الأوربي للاستثمار جاء لتحسين آلية التمويل للشركات في الأردن من خلال توفير المرونة الإقتصادية والتي بدورها تساعد في خلق فرص عمل في السوق الأردني.

ويعتبر قرض البنك الأوروبي للاستثمار جزء من القرض المخصص للأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج تمويل بقيمة 350 مليون يورو وافق عليه مساهمو البنك الأوروبي للاستثمار البالغ عددهم 27 مساهماً في الاتحاد الأوروبي.