 رئيس حزب القوات اللبنانية: التدهور الجديد في الوضع المعيشي سببه الانسداد السياسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس حزب القوات اللبنانية: التدهور الجديد في الوضع المعيشي سببه الانسداد السياسي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 10:36 م

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن التدهور الجديد في الوضع المعيشي للبنانيين، اليوم، سببه غياب أي معالجات جدية للأزمة الراهنة على خلفية الانسداد السياسي في البلاد، موضحا أن وقف هذا التدهور لن يتحقق إلا بمعالجات جذرية تتطلب سلطة سياسية فعلية في البلاد.

وقال جعجع، في بيان اليوم الأربعاء، إن ما يحول دون وجود السلطة السياسية هو تعطيل محور الممانعة بكل أطرافه للانتخابات الرئاسية بدءًا من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، محملا هذا المحور مسئولية كل تدهور إضافي في الوضع المعيشيّ لأنه سبب الانسداد السياسي القائم – على حد تعبيره.

ودعا رئيس الحزب، اللبنانيين إلى الضغط بكل قوة على أطراف هذا المحور لوقف تعطيل الانتخابات الرئاسية والذهاب في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، تبدأ معه مسيرة الإنقاذ الفعلي للبلد، محذرًا من مزيد من التدهور والبطالة والفقر في حال استمرار الوضع الراهن.

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