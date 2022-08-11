يحيى الكومي: أيمن الجمل مدرب دائم للإسماعيلي أفضل من جاريدو

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، أن أيمن الجمل مستمر في قيادة الفريق، وأنه لا نية للتفكير في مدرب آخر يتولى قيادة الدروايش.

وقال الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»، إن أيمن الجمل مستمر في قيادة الفريق كمدرب دائم، ولا يوجد بحث عن مدرب جديد، مضيفًا أنه أحسن من خوان كارلوس جاريدو، حسب رأيه.

وأشار رئيس الإسماعيلي إلى أن كثيرًا من الصفقات التي جلبها مجلس الإدارة أدت بشكل رائع في مباراة إنبي اليوم مثل صالح جمعة، الذي صنع هدفًا، ومحمد حسن في الهجوم وأكد الكومي أنه قبل شهر يناير المقبل، جميع اللاعبين سينالون مستحقاتهم بالكامل إن شاء الله.

وحول الوضع داخل مجلس الإدارة، قال الكومي: «مجلسنا مستقر ومتماسك مع بعض، وهناك من يحاول هدم هذا الاستقرار»، حسب رأيه.

وحول إمكانية تقديمه الاستقالة، أجاب الكومي قائلًا: «أنا مستعد أمشي من بكرة من غير جمعية عمومية ولكن سيحدث كارثة في النادي«.

وأضاف:«لم أفكر في الاستقالة بسبب الضغوطات.. أنا ممكن أستقيل لو حققت إنجازات ولكن استقالتي الآن تعني أني فشلت، وأنا لا أحب الفشل». وتابع: «نحاول توفير الاستقرار المالي والإداري.. ونحاول في كل الاتجاهات تنمية موارد النادي».