نظمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالإسكندرية، على مدار 3 أيام دورة تدريبية مكثفة لمكافحة العدوى بمستشفى المحافظة للولادة دار إسماعيل.



وقالت الدكتورة مي بسيوني مديرة إدارة مكافحة العدوى، في بيان اليوم الأربعاء، إن الدورة حضرها 60 من الأطباء والتمريض العاملين بالمستشفى، وتضمنت محاضرة عن ترصد عدوى المواضع الجراحية ألقتها الدكتورة علا عبدالرحيم.



ونفذت نهاد محمود درويش وهند عبد اللطيف أعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، تدريبا عمليا للعاملين على رأس العمل حول أساسيات مكافحة العدوى؛ بهدف رفع كفاءة الفريق الطبي وتلافي السلبيات.