الفاو يدعو العالم لتقديم الدعم الكامل لسبل العيش المستدامة في الصومال

دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، العالم إلى تقديم الدعم الكامل لسبل العيش المستدامة في الصومال لإخراج البلاد من شفا المجاعة.

وقالت المنظمة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة عاجلة إلى استثمارات واسعة النطاق لتعزيز الصمود وسبل العيش الريفية لكسر حلقة الجوع، مضيفة أنه مع الاقتراب السريع للمجاعة في الصومال، ما يزال هناك متسع من الوقت لتلبية الاحتياجات الفورية للمجتمعات الريفية الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح ممثل الفاو في الصومال "إتيان بيتر شميت"، إن الوضع في البلاد ما يزال مريعا، مضيفا أن المستويات الحالية للمساعدات الإنسانية تساعد في منع النتائج الكارثية، لكنها ليست كافية لوقف خطر المجاعة لأكثر من بضعة أشهر.

ويشهد الصومال واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ 40 عاما، حيث يحتاج ما يقرب من نصف السكان إلى المساعدة الإنسانية، كما أعلنت الحكومة "حالة طوارئ إنسانية وطنية" في البلاد بسبب الجفاف.

ومن المتوقع أن يواجه نحو 1.9 مليون شخص في الصومال انعداما حادا للأمن الغذائي بين يناير ومارس من العام 2023، كما يواجه نحو 727 ألف شخص انعداما للأمن الغذائي الكارثي بحلول يونيو المقبل.