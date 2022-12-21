أشرف القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية باليمن، محمد علي الحوثي، على تسوية قضية قتل بين أسرتي الغميري والعولقي في مديرية السدة وقعت قبل 20 عاما وراح ضحيتها شخصان.

وفي الصلح، الذي تقدمه محافظ إب عبد الواحد صلاح، أعلن أولياء دم المجني عليهما من آل الغميري وآل العولقي العفو والتنازل لبعضهما في قضية القتل لوجه الله وتشريفا للحاضرين واستجابة لدعوة زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين.

وأشاد عضو السياسي الأعلى بالجهود التي بذلت لحل القضية الشائكة وإغلاق ملفها إلى الأبد، مبينا أن الصلح القبلي، يعكس حرص الجميع على إصلاح ذات البين وتجاوز الخلافات وحل القضايا المجتمعية.

وأشاد بتسامح أسرتي آل الغميري والعولقي وجنوحهما للصلح تشريفا لمن حضر وسعى في تقريب وجهات النظر لطي ملف القضية وفتح صفحة جديدة عنوانها الأخوة والمحبة.

وحث محمد علي الحوثي على استمرار حل النزاعات وترسيخ قيم التسامح والتصالح وإنهاء مظاهر الثارات بين أبناء الشعب اليمني.

من جانبه أشاد محافظ إب بموقف الأسرتين في العفو لبعضهما بما يجسد أصالة القبيلة اليمنية في التسامح والحرص على توحيد وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان.

وأكد أهمية تضافر الجهود لحل النزاعات وقضايا الثأر بطرق سليمة وإشاعة قيم التسامح بين أبناء الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن حل القضايا المجتمعية يترجم عمليا دعوات زعيم حركة "أنصار الله" والمجلس السياسي الأعلى في إصلاح ذات البين في إطار المصالحة الوطنية الشاملة.

بدورهم أشاد مشايخ ووجهاء مديرية السدة بمكرمة ونبل وشهامة أسرتي الغميري والعولقي وصفحهم وعفوهم عن الجناة من الأسرتين، معبرين عن تقديرهم للمحكمين ولكل من ساهم في حل القضية وصولاً إلى الصلح القبلي ولم شمل المجتمع.