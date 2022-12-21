 ندن: جهاز تنظيم الفضاء يصدر تراخيص لإطلاق أول قمر اصطناعي مداري من شواطئ بريطانيا - بوابة الشروق
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ندن: جهاز تنظيم الفضاء يصدر تراخيص لإطلاق أول قمر اصطناعي مداري من شواطئ بريطانيا

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 11:51 ص
أعلن جهاز تنظيم الفضاء في المملكة المتحدة، عن منح شركة "فيرجن أوربت" التراخيص اللازمة لتنفيذ أنشطتها في البلاد.

وقال تيم جونسون، مدير جهاز تنظيم الفضاء في هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، في بيان، اليوم الأربعاء: "هذا حدث مهم آخر في سبيل تمكين إطلاق أول قمر اصطناعي مداري من شواطئ المملكة المتحدة، وستساعد هذه التراخيص شركة فيرجن أوربت في الاستعدادات النهائية لعملية الإطلاق"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الموافقة على التراخيص علامة فارقة مهمة نحو إطلاق أول رحلة فضائية في المملكة المتحدة.

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