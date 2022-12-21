شويجو: الغرب انفق 97 مليار دولار على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن الجيش الروسي يواجه الغرب في أوكرانيا، حيث أنفق الغرب 97 مليار دولار على تسليح أوكرانيا.

وكشف عن أن القوات النووية الاستراتيجية نجحت، خلال التدريبات الأخيرة، في تنفيذ مهام توجيه ضربة نووية ضخمة ردا على هجوم نووي محتمل للعدو.

وقال وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء: "لقد انفقت 27 دولة في العالم الغربي 97 مليار دولار على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد الأكبر من هذه العمليات لأنها تريد إضعاف شركائها في أوروبا"، لافتا إلى أن جزءا من الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لأوكرانيا تصل إلى الأسواق حول العالم.

وأضاف أن "كثيرا من الوسائل العسكرية الأمريكية تذهب لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك 70 قمرا صناعيا عسكريا وأقمار صناعية أخرى متعددة الاستخدام".

وتابع أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" يجعل من الضروري إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في الشمال الغربي للبلاد، مشددا على ضرورة رفع عدد المطلوبين للتجنيد في المناطق الغربية لروسيا في سن 18-21 عاما، ورفع سن التجنيد من سن 27-30 عاما.

ولفت إلى أن التعبئة الجزئية ساعدت القوات المسلحة الروسية في توسيع سيطرتها على مساحة أكبر بخمسة أضعاف من المساحات، التي كانت تسيطر عليها "دونيتسك" و"لوجانسك" قبل 24 فبراير الماضي.

وذكر وزير الدفاع الروسي أن العملية العسكرية الخاصة أثبتت مهنية القوات المسلحة الروسية وفعاليتها ومرونتها وسرعة استجابتها، مؤكدا أن غواصة "الأدميرال جورشكوف" ستدخل إلى الخدمة القتالية في يناير القادم، ومشددا على أن الثالوث النووي الروسي لديه جاهزية عالية بفضل تزويد القوات بأحدث الأسلحة.