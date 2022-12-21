أحرز أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر ونادي ألانيا سبور التركي، هدفا في فوز فريقه بنتيجة 3-2 أمام إيوبسبور، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الأول في الجولة الخامسة من دور الـ32 من كأس تركيا.

وأهدر كوكا ركلتي جزاء في الدقيقة 54 و78، قبل أن يدرك زميله زين الدين فرحان عند الدقيقة 62 هدف التعادل لصالح ألانيا سبور لتصبح النتيجة 1-1، وبحلول الدقيقة 81 من عمر اللقاء نجح كوكا في تسجيل هدف التقدم للفريق لتصبح النتيجة 2-1.

وانتزع إدريسا دومبيا هدف التأهل عند الدقيقة 113 لينتهي اللقاء بفوز وتأهل ألانياسبور إلى الدور المقبل بعد الفوز بنتيجة 3-2.