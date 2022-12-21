أوروبيس للتعدين توافق على حزمة استثمارات بقيمة 530 مليون يورو

أعلنت شركة تعدين النحاس الألمانية أوروبيس موافقة مجلس الإشراف على حزمة شاملة للنمو تتضمن ضخ استثمارات تصل إلى 530 مليون يورو، في حين تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل بنحو 130 مليون يورو بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة.

وتتضمن الخطة استثمار حوالي 250 مليون يورو لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لمشروع أوروبيس ريتشموند في ولاية جورجيا الأمريكية، بإضافة وحدة جديدة إليه مع الوضع في الحساب تعديل الإنفاق الرأسمالي وفقا لاحتياجات البنية التحتية والتضخم بقيمة 90 مليون يورو للمشروع الحالي.

وتعتزم الشركة استثمار حوالي 640 مليون يورو للوحدتين، في حين تتوقع مساهمة في الأرباح السنوية بقيمة 170 مليون يورو اعتبارا من العام المالي 2026 /2027.

كما وافق مجلس الإشراف على مشروع مجمع إعادة التدوير في هامبورج لمعالجة المنتجات الوسيطة المعقدة للمصاهر الداخلية والخارجية باستثمارات تبلغ حوالي 190 مليون يورو. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في الأرباح السنوية بنحو 40 مليون يورو اعتبارا من العام المالي 2025/2026.