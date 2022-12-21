رئيس الأسقفية يترأس قداسا بسجن القناطر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي في سجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك في الصلاة مع المساجين.



وقالت الكنيسة فى بيان لها اليوم: "صلى اليوم المطران سامي قداسين لسجن النساء والرجال داخل مجمع سجون القناطر الخيرية بمشاركة عدد من المسجونين الأجانب والمصريين، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد.



وأضافت الكنيسة أنها تقدم هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التي يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا، إذ تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب؛ نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء في مصر.