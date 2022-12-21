 وزيرة الهجرة العراقية: عودة 179 نازحا إلى مناطق سكنهم الأصلية - بوابة الشروق
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وزيرة الهجرة العراقية: عودة 179 نازحا إلى مناطق سكنهم الأصلية

المخيمات الذي نزح إليه العراقيون
المخيمات الذي نزح إليه العراقيون
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 4:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 4:13 م

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، عودة 179 نازحا إلى مناطق سكنهم الأصلية.

وقالت جابرو، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه تم عودة 179 نازحا من مركز "الجدعة لإعادة التأهيل المجتمعي" في الموصل إلى مناطق سكنهم الأصلية بشكل طوعي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وجميع الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية.

وشددت على ضرورة متابعة أوضاع العائدين إلى مناطقهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في العمل وفق برنامجها الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد.


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