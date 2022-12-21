سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 25 كيلو حشيش في الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية تكوين 4 أشخاص -لـ 3 منهم معلومات جنائية- تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والترويج لها بنطاق محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم حال استقلالهم سيارتين قيادة إثنين منهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم "200 طربة حشيش وزنت 20 كيلو جراما، كيس بلاستيك يحوى كمية من كسر الحشيش وزنت 5 كيلو، مبلغ مالي، 9 هواتف محمول".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمول للترويج والسيارتين لتسهيل تنقلاتهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتاجري المواد المخدرة.