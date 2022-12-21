المنتخب الأرجنتيني يستعين بمروحية في جولته الاحتفالية بعد تعذر تحرك الحافلة وسط الحشود

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لم يتمكن المنتخب الأرجنتيني من إكمال مسيرة الاحتفال بالفوز بلقب كأس العالم ، بعد توقف الحافلة بفعل الأعداد الغفيرة من الجماهير التي حضرت لتحية الفريق.

ويقدر عدد المشجعين الذين حضروا لمشاهدة مسيرة حافلة منتخب التانجو بالملايين، حيث احتشدوا في شوارع العاصمة بوينس آيرس لاستقبال ليونيل ميسي ورفاقه عقب التتويج بلقب مونديال قطر 2022.

ولكن الأعداد الغفيرة من الجماهير تسببت في مشاهد خطيرة بعد الإعلان عن عطلة وطنية ليومين في البلاد عقب الفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم.

وأظهرت لقطات عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعض المشجعين يحاولون القفز إلى حافلة المنتخب الأرجنتيني أثناء سيرها في الطريق المخطط لها.

وباءت محاولات استمرار مسيرة الحافلة بالفشل، ليتم الاستعانة بطائرة هليكوبتر لاستكمال الجولة بعد فترة توقف طويلة.

وغادر منتخب التانجو المقر الرئيسي لاتحاد الكرة الأرجنتيني على متن حافلة مكشوفة مرورا بالمسلة الشهيرة في ساحة "بلازا دي لا ريبابليك"، حيث احتفل ملايين المشجعين عقب الفوز على فرنسا في نهائي المونديال بركلات الجزاء الترجيحية مساء أمس الأول ألاحد.

وعاد المواطنون إلى نفس الساحة اليوم الثلاثاء لاستقبال ميسي ورفاقه الذين استعرضوا كأس العالم أثناء سيرة الحافلة ببطء شديد.

وذكرت تقارير صحفية أن القطارات ومحطات السكك الحديدية اكتظت بالجماهير الأرجنتينية التي توجهت لمشاهدة مسيرة منتخب التانجو.