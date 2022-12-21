مدرب الإسماعيلي: هدفنا الهروب من شبح الهبوط

أكد أيمن الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن فريقه يسعى للهروب من شبح الهبوط في مسابقة الدوري الممتاز في الفترة الحالية بعد سلسلة من النتائج السيئة بالدوري.

وقال «الجمل» المدير الفني لفريق الإسماعيلي عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»:«الهدف الأساسي للإسماعيلي حاليًا الخروج من منطقة الخطر في جدول مسابقة الدوري الممتاز وأتمنى مواصلة الانتصارات في المباريات القادمة بمسابقة الدوري».

وتابع: «الاسماعيلي كان بحاجة إلى المكسب لاستعادة الثقة والفوز على إنبي يعطي دفعة قوية للاعبين في المباريات المقبلة في المرحلة المقبلة بمسابقة الدوري».