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بي إن سبورتس: رونالدو يصل السعودية للانضمام للنصر

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 9:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 9:01 م

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى السعودية من أجل توقيع عقدا جديدا مع النصر السعودي.


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