بي إن سبورتس: رونالدو يصل السعودية للانضمام للنصر

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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى السعودية من أجل توقيع عقدا جديدا مع النصر السعودي.