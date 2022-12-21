ختام فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، ختام فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للتحطيب، والذي عادت فعالياته تقام في ساحة مسجد أبو الحجاج، وسط المدينة، منذ توقف المهرجان في عامي 2019 و2020، بسبب جائحة كورونا، وعودة منافساته العام الماضي لكن بقرية حسن فتحي التراثية في البر الغربي.

وتم تنظيم فعاليات الدورة 12 للمهرجان بجانب ساحة أبو الحجاج، في قرية المهندس حسن فتحي التراثية بمركز القرنة، وقصر ثقافة حوض الرمال بمنطقة منشأة العماري، خلال أيام الفعاليات.

وقال الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان، إن برنامج الفعاليات شمل عروض فرق الأقصر للفنون الشعبية، الأقصري للآلات الشعبية، سوهاج للفنون الشعبية، بني سويف للفنون الشعبية، وعروض لفرقة النيل للموسيقى والغناء، فرقة المنيا للفنون الشعبية، فرقة قنا للفنون الشعبية، بجانب عروض لفرقة ملوي للفنون الشعبية، وفرقة أسيوط للفنون الشعبية.

وأضاف الشافعي، لـ"الشروق"، أن تنظيم حفل الختام بمشاركة جميع الفرق كان في ساحة أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، مؤكدًا أنه شهد حضور جماهيري كبير كونه يعد من وسائل الحفاظ على اللعبة العريقة، باعتبارها إحدى مفردات التراث التي نجحت وزارة الثقافة المصرية عام 2016 في إدراجها على قوائم الـ"يونيسكو" للتراث المادي.