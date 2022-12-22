أزهر مطروح: انتهاء فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للابتدائية والإعدادية

أعلن عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، انتهاء فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي عقدت على مدار يومين متتاليين، وأسفرت عن فوز 9 طلاب وطالبات.

وأوضح شيخ المنطقة المركزية الأزهرية بمطروح أن الاختيار وقع على كل من عماد مصطفى مرزوق، ومحمد أشرف صلاح، عمر أحمد

بمعهد مطروح الابتدائي، والطالبات لوجين عبد الظاهر يحيى، عائشة محمد عطا الله، رؤى رضا الششتاوي بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز الإعدادي، والطلاب عبد الرحمن توفيق أنور توفيق، عبد الرحمن محمد عبد الهادي الشعراوي، محمد أشرف قطب

بمعهد بنين مطروح النموذجي الإعدادي.

وأكد أن التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب جاءت بعد الانتهاء من تصفيات الإدارات التعليمية كافة، وتمت الاستعانة بأفضل الموجهين لكافة التخصصات، للإشراف على وضع الأسئلة وتصحيح الإجابات، مؤكدًا أن الهدف الرئيس من المسابقات اكتشاف الموهوبين من الطلاب لتنمية وصقل مهاراتهم العلمية، فضلاً عن تشجيع التلاميذ على التفوق الدراسي الذي يعد قاطرة التنمية البشرية.