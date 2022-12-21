برلين تعلن موافقة بكين على إعطاء لقاح بيونتيك للألمان الموجودين في الصين

تعتزم الحكومة الألمانية إعطاء لقاح بيونتيك المضاد لكورونا لآلاف من مواطنيها الموجودين في الصين خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الأربعاء، أن من المتوقع وصول أول شحنة من اللقاح إلى الصين اليوم مشيرا إلى أن الحكومة الصينية أخطرت الحكومة الألمانية فيما يعرف بمذكرة شفهية بالسماح بإعطاء لقاح بيونتيك للألمان المقيمين في الصين.

وحسب تصريحات هيبشترايت، يبلغ عدد المواطنين الألمان المقيمين في الصين 20 ألف شخص.

يذكر أن الصين البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تواجه موجة كبيرة لوباء كورونا وذلك بعد تخلي الرئيس الصيني شي جين بينج عن سياسته "صفر-كوفيد" ووقف إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وخلال زيارته لبكين أوائل نوفمبر وقبل التحول في سياسة كورونا الصينية، كان المستشار الألماني أولاف شولتس تلقى بالفعل ضوءا أخضر مبدئيا بتطعيم الأجانب المقيمين في الصين بلقاح بيونتيك، لكن التصريح الصادر الآن يتعلق بالمواطنين الألمان فقط.

وقال هيبشترايت إن بلاده تعمل حاليا على إتاحة إعطاء لقاح بيونتيك للأجانب من جنسيات أخرى في الصين.