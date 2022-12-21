إقبال كبير على شراء «بشت» ميسي

تحرص الجماهير الأرجنتينية على ارتداء البشت "زي قطري" بعدما ارتداه نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، خلال رفع كأس لقب كأس العالم 2022، وهو ما أدى لزيادة مبيعاته بشكل كبير للغاية، إلى جانب تقديم عرض مالي كبير للغاية لشراء البشت الذي ارتداه ميسي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية سلطت الضوء في تقرير لها على ارتفاع مبيعات البشت وزيادة أسعاره أيضًا بعد ارتداء ليونيل ميسي له خلال رفعه لكأس العالم 2022، حيث تحرص الجماهير الأرجنتينية على ارتدائه بكثرة حاليًا.

وأشارت الصحيفة إلى تحقيق متجر "أحمد السالم" المتخصص في صناعة البشت في قطر، مبيعات تاريخية، حيث كان يبيع منه في العادة ما بين ثمانية إلى عشرة قطع في اليوم، وارتفعت المبيعات لتصل إلى 150 قطعة، يوم الإثنين، منها ثلاثة نسخ تشبه المعطف الراقي الذي ارتداه ميسي من القطن الياباني وخيط الذهب الألماني بقيمة تقارب 2000 يورو.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر قد أهدى "البشت" القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، خلال رفع كأس المونديال.

وقام الشيخ تميم بإلباس "البشت" لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 في نهائي المونديال، الأحد الماضي، على استاد لوسيل في قطر.

وانتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، بتقديم عرض للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مليون دولار مقابل "البشت" الذي رفع به كأس العالم.