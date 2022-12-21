ختام فعاليات معسكر العمل الدولي الثالث عشر بجامعة جنوب الوادي

اختتمت بجامعة جنوب الوادي فعاليات معسكر العمل الدولي الثالث عشر لجوالي وجوالات الجامعات العربية والذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمير الجاري، بمشاركة 14 جامعة مصرية.



ونقل الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة تحيات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، لوفود الجامعات المشاركة، معربا عن سعادته بنجاح فعاليات معسكر العمل الدولي.



كما وجه التحيه لرؤساء الوفود وقادة الجوالة على دورهم البارز في إثراء الحركة الكشفية بالجامعات وفي ختام الحفل سلم نائب رئيس الجامعة بتسليم الدروع وشهادات التقدير لرؤساء الوفود.



وأوضح أن فعاليات المعسكر تضمنت محاضرات كشفية و أعمال تشجير ودورات تدريبية وزيارات لأهم المعالم السياحية، كما تمت زراعة 1500 شجرة ضمن أنشطة المعسكر.