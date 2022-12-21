واشنطن تعلن إطلاق سراح أمريكيين كانت تحتجزهما طالبان

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أعلنت الحكومة الأمريكية الثلاثاء أن مواطنين أمريكيين كانت تحتجزهما حركة طالبان أطلق سراحهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه سيتم لم شملهما قريبا مع أقاربهما.

وأضاف برايس أن طالبان وصفت الإفراج عن المواطنين بأنه "بادرة حسن نية". وأوضح أنه لم يكن هناك تبادل للسجناء أو المعتقلين، ولم يتم دفع أي أموال نظير إطلاق سراحهما.

ووفقا لشبكة (سي إن إن)، فإن أحد الأمريكيين هو المخرج إيفور شيرر.

وذكرت الشبكة أنه لم يفصح عن اسم المواطن الأمريكي الثاني بناء على طلب عائلته.

وألقي القبض على شيرر في منتصف أغسطس مع زميله في العاصمة كابول.

وفي ذلك الوقت، تردد أنه كان في الحي الذي استُهدف فيه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وقُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في كابول في أوائل آب/أغسطس.

ومنذ توليها السلطة في آب/أغسطس 2021، تواصل حركة طالبان إحكام قبضتها على نشاط الصحفيين.