وزير الطاقة الجزائري: لا ندعم قرار الاتحاد الأوروبي بتسقيف أسعار الغاز

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده لا تدعم قرار الاتحاد الأوروبي بوضع سقف لأسعار الغاز، مؤكدا أن الجزائر ستطرح 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء في السوق الإقليمية.

وكان وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس الاثنين على حد أقصى لسعر الغاز يجري تطبيقه إذا صعدت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وقال عرقاب، على هامش الطبعة الرابعة ليوم الطاقة الجزائري – الألماني الذي أقيم اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائرية: "قرار الاتحاد الأوروبي بتسقيف أسعار الغاز إجراء أحادي الجانب ومزعزع لاستقرار أسواق الطاقة، أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة".

من جهة أخرى، أكد عرقاب، أن الجزائر تعتزم تطوير بنية تحتية واسعة لنقل الكهرباء وشبكة تربطها بالضفة الشمالية للبحر المتوسط، مشيرا إلى إعادة إطلاق دراسة حول إنشاء خط أنبوب الغاز الجزائر- سردينيا بمواصفات ومعايير فنية تتكيف مع تصدير الهيدروجين والآمونيا في المستقبل نحو أوروبا وألمانيا خصوصا.

كما أوضح أن خط الجزائر-سردنيا سيستخدم مبدئيا في تصدير الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي نحو أوروبا، في انتظار إنشاء سوق حقيقي للهيدروجين.

واستطرد: "الجزائر تعتبر موردا موثوقا وآمنا للغاز وهو ما يؤهلها لأن تصبح موردا للكهرباء، وهي قادرة على طرح 10 آلاف ميجاوات في السوق الإقليمية".