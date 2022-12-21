الولايات المتحدة تجدد التزامها بمواصلة دعم شعب إيران في مواجهة انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان

جددت الولايات المتحدة التزامها تجاه الشعب الإيراني ومواصلة مواجهة انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان ومحاسبة الجناة على استخدام العنف ضد شعبهم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن الولايات المتحدة سوف تواصل دعم الشعب الإيراني في مواجهة العنف الذي ترعاه حكومته ضد النساء والفتيات من خلال تدابير آحادية ومتعددة الأطراف، بالتعاون مع حلفائها وشركائها.

وأفاد البيان الأمريكي بأن اليوم يوافق احتفال الانقلاب الشتوي في إيران والذي يسمى بـ "شب يلدا" ويحتفل فيها العديد من الإيرانيين في منازلهم مع أحبائهم، حيث أنه أقصر يوم وأطول ليلة في العام ويشير إلى ولادة الشمس التي تهزم الليل أو رمز للنور الذي يهزم الظلام.

واستدركت الخارجية الأمريكية قائلة إن العديد من العائلات فقدت أفراد منها، حيث قتلت السلطات الإيرانية مئات المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد قبل ثلاثة أشهر، بما في ذلك عشرات الأطفال، واعتقلت أكثر من 18 ألف شخص، بحسب إحصائيات منظمات حقوقية موثوقة.

وأفادت بأن القيادة الإيرانية استخدمت عمليات الإعدام والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لخنق الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.

واختتمت بيانها بالقول: "نتنهز مجددا فرصة احتفال الانقلاب الشتوي لمناشدة القيادة الإيرانية للاستماع إلى شعبها بدلاً من قمعهم بعنف".