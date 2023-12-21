البرلمان البولندي الجديد يشير لعدم دستورية التعديلات القضائية السابقة

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أعلن البرلمان البولندي الجديد أن التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أجرتها الحكومة القومية المحافظة السابقة غير دستورية.

وبحسب القرار الذي تبناه البرلمان اليوم الأربعاء فإن التعديلات التي أدخلها حزب القانون والعدالة الحاكم السابق في 2018 و 2021 و 2022 على مجلس القضاء الوطني البولندي تمت الموافقة عليها "في انتهاك جسيم لدستور جمهورية بولندا".

ودام خلاف لسنوات بين وارسو وقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بسبب التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ورفعت المفوضية الأوروبية قضايا عدة مرات ضد بولندا امام محكمة العدل الأوروبية وما زالت تحجب عنها مليارات اليورو المخصصة للتعافي من آثار جائحة كورونا على خلفية الاعتراض على التعديلات.

وأعلنت الحكومة البولندية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك الذي تولى المنصب قبل أسبوع أنها ستلغي التعديلات القضائية التي أجراها حزب القانون والعدالة.

وتركز الخلاف مع بروكسل أيضا على التغييرات في تكوين مجلس القضاء الوطني المسؤول عن تعيين القضاة.