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مديرية الرياضة في بورسعيد تتابع أنشطة الأندية ومراكز الشباب

محسن عشري
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 3:07 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 3:07 م

تفقدت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة في محافظة بورسعيد، أعمال إدارة الزهور الفرعية والأندية التابعة لها ضمن المرحلة الثانية.

وتشكلت اللجنة من حسان حسان سلمي مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وداليا إبراهيم بإدارة التخطيط والمتابعة، وسالي البحيري بإدارة الهيئات، والمهندسة هناء فايد بإدارة المنشآت والتجهيزات، وأيمن عبد الملك مدير إدارة الزهور الفرعية.

جدير بالذكر أنه جرت متابعة نادي بورسعيد للصيد، والاطلاع على السجلات الإدارية والمالية والفنية ومدى تنفيذ خطة النشاط بالنادي.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وخالد النحلة وكيل المديرية للرياضة.

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