ينطلق عروض مسرحية "أنوف حمراء" للمخرج محمد الصغير، اعتبارًا من الثامنة مساء اليوم على مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة.

تدور أحداث العرض حول فرقه تقوم بعرض مسرحى اسمه أنوف حمراء وهو دلالة على كل ما هو فاسد وتأثيرة على المجتمع ولكن العرض لا يرى النور فى النهاية.

ويُعد العرض هو العرض الثاني الذي ينتج عن ورشة مركز الهناجر للفنون، والتي استمرت سنة ونصف، ونتج عنها عرض "قرب قرب" من إخراج المخرج شادى سرور.

وأكد المخرج محمد الصغير أن الورشة تقوم على تدريب الممثل على فن المهرج، وكيف تبنى شخصية درامية.

العرض تأليف محمد السعدني ومخرج العرض والذي يصمم أيضًا الإضاءة، والملابس والديكور لفريق العمل وورشة الهناجر، والإعداد الموسيقي لمحمد مصطفى، استعراضات وإيقاعات هاني حسن.