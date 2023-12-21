الشرطة الباكستانية تعتقل المئات في مظاهرة نسائية احتجاجا على الاختفاء القسري

قال مسئولون ونشطاء، اليوم الخميس، إن الشرطة في إسلام آباد اعتقلت مئات النساء والأطفال وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة بقيادة النساء احتجاجا على عمليات الاختفاء القسري وحالات قتل خارج نطاق القضاء في جنوب غرب باكستان المضطرب.

وأكدت زعيمة المظاهرة مهرانج بالوخ، أن زوجات وأخوات وبنات ما يطلق عليهم الأشخاص المفقودين من إقليم بلوشستان حشدوا آلاف الأشخاص عبر البلاد ووصلوا إلى إسلام آباد في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وأوضح الناشط بيردان بالوش، أن المظاهرات الجديدة بدأت في السادس من ديسمبر، عقب مقتل شاب في مدينة توربات في بلوشستان على يد شرطة مكافحة الإرهاب قبل أسابيع.

وقطع المتظاهرون مسافة ألفي كيلومتر على الأقل من توربات إلى إسلام آباد، حيث قاموا بمسيرات في كل المدن الكبرى في الطريق.

وقد فُقد الآلاف من الرجال أو تم إلقاء أجسادهم المشوهة في أجزاء شتى في بلوشستان التي تعاني منذ عقود من تمرد انفصالي.

ويلقي النشطاء والأسر باللوم في عمليات القتل والاختفاء على كل من جهات الاستخبارات والجيش النافذين في باكستان.

وأفاد المتحدث باسم شرطة إسلام آباد ضياء باجوا اليوم الخميس، بأن مئتي شخص على الأقل اعتقلوا في حملة قمع الليلة الماضية.

وأدانت منظمات حقوق الإنسان العالمية والوطنية بما في ذلك هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.