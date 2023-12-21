 اليونيسف: أطفال غزة يفتقرون لـ90% من احتياجاتهم المائية - بوابة الشروق
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اليونيسف: أطفال غزة يفتقرون لـ90% من احتياجاتهم المائية

غزة - بترا
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 9:32 ص | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 9:32 ص

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الليلة الماضية، من أن أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من حاجتهم للمياه، مشيرةً إلى أن نصف مرافق المياه والصرف الصحي دُمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت"اليونيسف"، في بيان عبر موقعها الرسمي: أطفال غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من المياه التي يحتاجونها عادة، مشيرةً إلى أن نقص المياه النظيفة في القطاع يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة مثل الكوليرا والإسهال.

ولفتت إلى أن عدد حالات الإسهال بين أطفال القطاع دون سن الخامسة يزيد بنحو 20 مرة عن المتوسط الشهري.

وأوضحت المنظمة أن الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة للفرد في حالات الطوارئ 15 لترًا، في حين يحصل الطفل في غزة على لترين فقط يوميًا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.


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