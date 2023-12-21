نشوى مصطفى تنضم لمسلسل إمبراطورية ميم

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي بفيسبوك عن انضمامها لمسلسل "إمبراطورية ميم" مع الفنان خالد النبوي، والذي من المقرر أن يتم عرضه رمضان 2024.

وكتبت نشوى: "تحويشة العشر سنين اللي فاتت — متحمسة جداً — لما كان يتعرض عليا دور مش حاساه كنت باعتذر وأنا بتقطع بس كنت باقول حقى فى المرحلة دى واللي باقى من العمر انى استمتع وانا باعمل فن — وايه متعة اكبر من إني بإذن الله أكون واحدة من فريق عمل عظيم وراقى — نص عظيم لاستاذ احسان عبد القدوس سيناريو وحوار دكتور محمد سليمان عبد المالك صاحب الاعمال المميزة - إخراج واعي جداً جداً وناجح فى كل أعماله باقتدار واسمه بإني ثقة بينه وبين جمهوره الأستاذ محمد سلامة — إنتاج لشركة اعمالها ترند شركة اروما".

واستكملت: "وخالد النبوى — أقصد الخالد النبوى — خالد اسمه لازم يسبقه ألف ولام — بغض النظر عن حضوره اللي ربنا صارفهوله بزيادة — هو كمان ممثل هاند ميد - ممثل يعلى أي ممثل يقف قدامه — ممثل هاوى بيذاكر وبيعيش وبيحس بمنتهى اجتهاد الممثل الهاوى وبمنتهى الاحترافية — يابختى حقيقى - بالمناسبة ده سادس عمل بإذن الله امثل فيه مع خالد (الشاطر يقول اسماء الاعمال اللي اشتغلت فيها مع خالد - حاقول اسم العمل الاول وكنا لسه طلبة فى المعهد مسرحية البحر بيضحك ليه وللاسف متسجلتش) - كلى ثقة فى توفيق ربنا وكرمه باذن الله دعواتكم اكون عند حسن ظن حضراتكم".