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نشوى مصطفى تنضم لمسلسل إمبراطورية ميم

إيناس العيسوي
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 1:36 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 1:36 م

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي بفيسبوك عن انضمامها لمسلسل "إمبراطورية ميم" مع الفنان خالد النبوي، والذي من المقرر أن يتم عرضه رمضان 2024.

وكتبت نشوى: "تحويشة العشر سنين اللي فاتت — متحمسة جداً — لما كان يتعرض عليا دور مش حاساه كنت باعتذر وأنا بتقطع بس كنت باقول حقى فى المرحلة دى واللي باقى من العمر انى استمتع وانا باعمل فن — وايه متعة اكبر من إني بإذن الله أكون واحدة من فريق عمل عظيم وراقى — نص عظيم لاستاذ احسان عبد القدوس سيناريو وحوار دكتور محمد سليمان عبد المالك صاحب الاعمال المميزة - إخراج واعي جداً جداً وناجح فى كل أعماله باقتدار واسمه بإني ثقة بينه وبين جمهوره الأستاذ محمد سلامة — إنتاج لشركة اعمالها ترند شركة اروما".

واستكملت: "وخالد النبوى — أقصد الخالد النبوى — خالد اسمه لازم يسبقه ألف ولام — بغض النظر عن حضوره اللي ربنا صارفهوله بزيادة — هو كمان ممثل هاند ميد - ممثل يعلى أي ممثل يقف قدامه — ممثل هاوى بيذاكر وبيعيش وبيحس بمنتهى اجتهاد الممثل الهاوى وبمنتهى الاحترافية — يابختى حقيقى - بالمناسبة ده سادس عمل بإذن الله امثل فيه مع خالد (الشاطر يقول اسماء الاعمال اللي اشتغلت فيها مع خالد - حاقول اسم العمل الاول وكنا لسه طلبة فى المعهد مسرحية البحر بيضحك ليه وللاسف متسجلتش) - كلى ثقة فى توفيق ربنا وكرمه باذن الله دعواتكم اكون عند حسن ظن حضراتكم".


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